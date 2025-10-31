¡Beisbol venezolano de luto! Falleció el exgrandeliga Yoervis Medina

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 31 de octubre el beisbol venezolano se enlutó, tras darse a conocer el fallecimiento de Yoervis Medina, ex-lanzador criollo que jugó en Grandes Ligas y también en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Este ex-jugador lamentablemente murió a los 37 años.

El nacido en Puerto Cabello, estado Carabobo dejó su huella como lanzador en las Grandes Ligas entre 2013 y 2015. Durante su carrera, mostró talento y dedicación, ganándose el respeto de compañeros y aficionados por igual.

Paz a su alma

De acuerdos a fuentes en redes sociales, Medina falleció de manera repentina a causa de un infarto mientras conducía su vehículo. Su repentina partida conmociona al mundo del beisbol, que recuerda su talento y dedicación en el montículo.

En Venezuela, Yoervis Medina defendió de Tiburones de La Guaira, Cardenales de Lara, Águilas del Zulia y Tigres de Aragua, consolidándose como una figura destacada del beisbol nacional. Su paso por estos equipos será recordado por su compromiso y profesionalismo dentro y fuera del campo.

Números en MLB

Yoervis Medina dejó números destacados en su paso por las Grandes Ligas. En 10 juegos y 9 aperturas, registró una efectividad de 3.08, lanzando un total de 146 innings con 147 ponches y un WHIP de 1.36. Además, consiguió 2 salvamentos, demostrando su versatilidad en el montículo y consolidándose como un lanzador confiable durante su carrera profesional.

Números en LVBP

En la LVBP, disputó 125 encuentros en 10 temporadas, dejando récord de 8-15, 5.38 fue su efectividad en ese lapso. Además, registro un juego salvado, 99 boletos y 139 ponches.