MLB: ¿Dodgers en busca de la historia en la Serie Mundial?

La organización de los Dodgers de Los Ángeles está en una complicada situación para lo que resta de la Serie Mundial 2025. Con la serie 2-3 en su contra y la obligación de ganar dos veces seguidas fuera de casa, tendrán que buscar romper una racha estadística que apenas ocho equipos han conseguido en más de un siglo en estas instancias.

Los dirigidos por Dave Roberts tienen que ganar este viernes 31 de octubre en Rogers Centre ante los Azulejos de Toronto, con la finalidad de forzar a un séptimo compromiso y decisivo para conocer al nuevo campeón de la Major League Baseball.

Hay que tomar en cuenta que los Dodgers nunca han conquistado la Serie Mundial cerrando como visitantes con desventaja de 2-3. La historia no está de su lado, pero el talento y la profundidad del equipo mantienen viva la esperanza de una remontada legendaria ante un rival digno.

¿Dodgers pueden cambiar la historia?

Uno de los aspectos que se tiene que tener en cuenta es que, desde 1903, se han disputado 117 Series Mundiales, y solo ocho veces el visitante ha logrado revertir un 2-3 y coronarse lejos de casa. Las hazañas de los Cardenales de San Luis (1926 y 1934), los Yankees de Nueva York (1952 y 1958), los Tigres de Detroit (1968), los Piratas de Pittsburgh (1979), los Cachorros de Chicago (2016) y los Nacionales de Washington (2019) forman una lista exclusiva que los Dodgers pueden lograr si ganan dos consecutivos.

La esperanza recae en el lanzador japonés, Yoshinobu Yamamoto, quien ha sido el mejor lanzador en lo que va de la postemporada con dos juegos completos. Por lo que las posibilidades de ganar pasan totalmente por lo que pueda hacer desde el montículo.

Finalmente, si los Dodgers de Los Ángeles logran esta remontada ante los Azulejos de Toronto fuera de casa, no solo serán los campeones mundiales por segundo año consecutivo, sino que demostrarán que son uno de los mejores equipos de las últimas dos décadas en MLB.