MLB: Gleyber Torres sale de cirugía y ya piensa en la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

Gleyber Torres ya piensa en la temporada 2026 de las Grandes Ligas y esto tras operarse con éxito este 31 de octubre. El venezolano pasó por el quirófano una vez terminó su participación en los Playoffs con los Tigres de Detroit, donde fueron eliminados por los Marineros de Seattle.

"El De Caracas", como es apodado, una vez finalizada la campaña, anunció que se sometería a una operación para reparar una hernia en su costado derecho. Cabe destacar que esta lesión le causó un dolor considerable durante gran parte de la segunda mitad de la temporada.

Gleyber Torres operado con éxito

Según publicó en su cuenta de Instagram, Torres fue operado con éxito este viernes de la hernia que lo aquejaba desde hace meses. El jugador venezolano compartió la noticia con par de fotos, asegurando que el siguiente paso es la recuperación para volver con todo en la temporada 2026 de Grandes Ligas.

Durante gran parte de la segunda mitad de la temporada, Torres jugó con molestias derivadas de esa hernia localizada en el costado derecho, lo que afectó su rendimiento en algunos tramos. Con la intervención ya realizada, el infielder es agente libre, iniciará un periodo de recuperación con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al inicio de la próxima campaña.

"La cirugía fue un éxito; la zona dañada fue reparada. Ahora necesita recuperarse y volverá mejor la próxima temporada", publicó.

Durante el 2025, Gleyber Torres fue de los mejores peloteros venezolanos en Grandes Ligas, al registrar 136 hits en 145 juegos, entre ellos 22 dobles y 16 jonrones. Además, acumuló 74 carreras remolcadas, 79 anotadas, 85 boletos, cuatro robos de base y promedio de .256, con los Tigres de Detroit.