Gleyber Torres va a ritmo de José Altuve con increíbles registros en Postemporada MLB

Gleyber Torres fue uno de los responsables en sentenciar la victoria de los Tigres de Detroit (9-3), en la jornada de este miércoles 8 de octubre. El pelotero venezolano conectó su primer cuadrangular de la presente Postemporada con los felinos para forzar el quinto y decisivo compromiso en la Serie Divisional de la Liga Americana.

Después de que los locales fabricaran un ramillete de cuatro anotaciones en el sexto inning, el segundo base apareció como figura con enorme conexión por el jardín derecho en el séptimo tramo para remolcar la octava carrera en el partido. El tablazo de vuelta entera se perdió de vista a una velocidad de salida de 99 millas por hora y recorrer una distancia de 344 pies.

El descomunal maderazo del camarero consolidó una producción notable en el desafío, tras ligar de 3-2 con una remolcada y anotada. El nativo de Caracas mantuvo su buena producción en la actual Postemporada con los bengalíes, donde acumula promedio al bate de .286, un cuadrangular, ocho imparables, una remolcada, dos anotadas y .355 en porcentaje de embasado (OBP) en 28 turnos oficiales.

Gleyber Torres se pone a la par de José Altuve en Postemporada MLB

Con par de inatrapables, Gleyber Torres se unió a José Altuve, Kiké Hernández como los únicos segunda bases titulares en la historia de los Playoffs que han logrado al menos ocho jonrones y 50 imparables en las mencionadas instancias. Este logro destaca el impacto ofensivo que han tenido estos jugadores en los momentos más importantes de la temporada, demostrando que no solo son claves en la defensa, sino también con el bate.

En esta Postemporada, la figura de Detroit ha mantenido su gran nivel en octubre, especialmente en Detroit, donde ha registrado un OPS de .819. Esta cifra refleja su efectividad y consistencia al momento de producir ofensivamente, consolidándose como una pieza fundamental para su equipo en la lucha por avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.