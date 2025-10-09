Gleyber Torres superó registros de Miguel Cabrera y Pablo Sandoval en Playoffs (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Gleyber Torres está siendo una pieza clave para los Tigres de Detroit en los presentes Playoffs de Grandes Ligas y esto por su producción ofensiva, tanto en la Serie de Wild Card, como actualmente en la Serie de División. El segunda base criollo en su más reciente juego conectó jonrón y logró par de marcas históricas.

El equipo "bengalí" consiguió el miércoles la victoria 9-3 ante los Marineros de Seattle y forzaron el quinto juego en esta serie, así que "El De Caracas" buscará seguir con ese ritmo ofensivo para aportar a la clasificación de su equipo, a una posible Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Gleyber Torres hace historia entre los venezolanos en Playoffs

Con su jonrón del miércoles ante los Marineros de Seattle, Torres alcanzó los 54 hits en su carrera de Postemporada, superando los 53 de Pablo Sandoval y colocándose en el cuarto puesto histórico entre los venezolanos con más imparables en los Playoffs de las Grandes Ligas. Su siguiente meta en esa lista es Omar Vizquel, quien acumula 57.

Además, el infielder de los Tigres llegó a 30 carreras anotadas en instancias decisivas, superando las 29 de Miguel Cabrera y convirtiéndose así en el segundo venezolano con más anotadas en la historia de la Postemporada de MLB. Un nuevo logro que reafirma su impacto como uno de los peloteros criollos más consistentes cuando llegan los juegos de octubre.

Tras esta marca, Gleyber Torres tiene de por vida en Playoffs 54 hits, ocho jonrones, 26 carreras remolcadas, 30 anotadas y promedio de .270, todo esto en 52 encuentros jugados.