Gleyber Torres acecha esta excelente marca de Miguel Cabrera y Pablo Sandoval en postemporada

Los Tigres de Detroit cayeron derrotados en el tercer juego de la Serie Divisional este martes 7 de octubre, ante los Marineros de Seattle, quienes de esta manera tomaron ventaja para ponerse 2-1 arriba en la serie. Sin embargo, hubo un jugador que hizo todo lo que estuvo en sus manos para intentar evitar la derrota: el venezolano Gleyber Torres.

El antiguo infielder de los Yankees de Nueva York vivió una sólida jornada con el madero, al conectar par de imparables en cuatro turnos al bate. Si bien su buena labor ofensiva no pudo ser aprovechada por su equipo, no se puede decir que el caraqueño no intentó darle un giro de 180 grados al juego de pelota.

Además, con este par de inatrapables, Gleyber Torres sigue acumulando hits en la lista de venezolanos con más incogibles de por vida en la postemporada. Con su jornada del martes ante Seattle, se puso a tan solo un hit de alcanzar a Pablo Sandoval, y está a cinco de igualar a dos glorias como lo son Omar Vizquel y Miguel Cabrera.

Gleyber Torres cerca de los grandes

En este preciso momento, gracias a sus seis imparables conectados en lo que va de la postemporada de 2025, Gleyber Torres se encuentra en la quinta posición en la lista de criollos con más hits de por vida en postemporada, con 52, luego de dejar atrás definitivamente a Víctor Martínez, quien sumó 47.

De esta manera, el actual segunda base de los Tigres de Detroit se encuentra a tan solo un inatrapable más de igualar los 53 de Pablo Sandoval, quien se encuentra en la cuarta posición. Del mismo modo, el caraqueño ya tiene en la mira tanto a Omar Vizquel como a Miguel Cabrera, quienes comparten la segunda casilla con 57.

Mucho más arriba, escapado en el primer lugar, se encuentra José Altuve, quien tiene nada más y nada menos que 118 hits en los playoffs de la Gran Carpa. Eso sí, a pesar de lo lejos que está el primer lugar, ya se puede decir con propiedad que Gleyber Torres pertenece a la élite de bateadores criollos en instancias decisivas.