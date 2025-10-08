¡Histórico! Aaron Judge superó marca de Miguel Cabrera y José Altuve en Postemporada (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La noche del 7 de octubre, Aaron Judge con su primer jonrón en la Postemporada 2025 de Grandes Ligas. le dio vida a los Yankees de Nueva York, ya que ese batazo fue clave para el triunfo 9-6 ante los Azulejos de Toronto en el juego 3 de la Serie de División de la Liga Americana. El capitán de los "Mulos del Bronx" demostró su categoría y con ese batazo de vuelta completa le da esperanzas a su equipo, y la afición para seguir avanzando en esta instancia.

"El Juez", como es apodado, batea .500 en estos Playoffs y sin duda que si los "Bombarderos", quieren acceder a la Serie Mundial, necesitan de la producción de este jugador, que claramente es de los más determinantes en el mejor beisbol del mundo actualmente.

Con su jonrón ante Toronto el martes, Judge escribió una página histórica en su carrera en Postemporada, ya que igualó a un histórico como David Ortiz e igualando a otras leyendas como Miguel Cabrera, Yogi Berra, José Altuve, entre otros.

Aaron Judge en la historia de la Postemporada con un swing

Según un dato de StatsCentre en X, Judge volvió a dejar su huella en octubre, esta vez con un batazo que lo colocó en un lugar privilegiado dentro de la historia de la Postemporada. Con su sexto jonrón en juegos de eliminación, el capitán de los Yankees igualó nada menos que a David Ortiz, uno de los grandes íconos del bateo clutch en el beisbol moderno. Además, con ese cuadrangular, también dejó atrás a varios peloteros de peso, entre ellos a los venezolanos Miguel Cabrera y José Altuve, dos referentes de la ofensiva latinoamericana y protagonistas de múltiples capítulos memorables en octubre.

También se puso a la par en esta lista de nombres legendarios como Yogi Berra, Mickey Mantle y Manny Ramírez, jugadores que construyeron su legado respondiendo en los momentos más tensos de la temporada.

Tras esta marca, Aaron Judge en la Postemporada 2025 de Grandes Ligas batea para promedio de .500, con 11 imparables, seis carreras remolcadas, cinco anotadas y OPS de .1.304, todo esto en seis juegos.