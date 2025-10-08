Los Yankees resucitan entre los "muertos" y despiertan la esperanza del milagro (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Luego de dos encuentros, para el olvido en el Rogers Center y unos primeros tres episodios donde estaban siendo sometidos este martes en el Yankee Stadium, hubo una situación que cambió todo el rumbo del compromiso e incluso, podría darle un giro de 360º a la serie entre Azulejos y Yankees.

Con la llave a su favor 2-0, los Azulejos de Toronto castigaron al zurdo Carlos Rodón, llegando a estar ganando hasta 6-1 en la parte alta del tercer capítulo. No obstante, en la baja de esa misma entrada los "Mulos del Bronx" descontaron (6-3) y en el cuarto, despertaron de manera increíble.

El error en el cuarto inning que puede cambiar la serie:

El relevista Mason Fluharty retiró al primer bateador sin problema, pero posteriormente, el tercera base Addison Barger tuvo una mala lectura con un fly de Austin Wells y lo dejo caer en zona buena: un error que cambió la historia de este duelo.

Wells llegó hasta segunda con esa pifia, Trent Grisman recibió boleto y luego, apareció el aclamado por la afición Aaron Judge, con un inmenso cuadrangular, que pegó del poste del jardín izquierdo, para empatar las acciones de forma dramática.

A partir de ese momento, el ánimo cambio por completo en el dugout de los locales y las cosas se inclinaron a su favor con un bambinazo de Jazz Chishol Jr. en el quinto, una ventaja que lejos de perder, la ampliaron en los siguientes episodios, apoyados de una gran labor de su relevo.

Los Yankees en busca del milagro:

Los Yankees son un equipo que no se les puede dar ni la más mínima oportunidad, mucho menos en estas instancias de playoffs y jugando en su casa porque una vez se crecen, lucen casi invencibles.

Por esa razón, ahora tienen la misión, además del envión anímico, de remontar un 0-2, el cual ya está 1-2 y mañana se verán las caras de nuevo en el Yankee Stadium, desafío donde los de Aaron Boone tratarán de igualar el cruce, para forzar el quinto y decisivo, en pro de lograr una reacción poco antes vista en Las Mayores.