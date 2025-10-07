¿Fue Maikel García el mejor pelotero venezolano de la temporada MLB 2025?

Suscríbete a nuestros canales

Maikel García ha terminado la mejor participación en su carrera en las Grandes Ligas, quedando con gran parte del protagonismo de los Reales de Kansas City, que batallaron hasta el final para meterse en la Postemporada de MLB.

Previo al arranque de la campaña, el 'Barrendero' ya había dejado destellos de su notable aparición en los pasados Playoffs de Las Mayores, donde condujo a la franquicia de Misuri hasta la Serie Divisional de la Liga Americana. En presente edición, el tercera base no solo respondió en ambas facetas del diamante, sino que se convirtió en una de las principales figuras de su equipo.

El nativo de La Sabana pasó de ser un jugador suplente a convertirse en el venezolano más destacado de las Grandes Ligas. Su impacto fue reconocido con una merecida convocatoria al Juego de Estrellas, reflejo del gran salto que dio tanto ofensiva como defensivamente.

Maikel García fue el mejor venezolano en la temporada 2025

Fue una temporada consagratoria en 2025 para el pelotero venezolano y tiene razones suficientes que dejan en evidencia su increíble labor con Kansas City. El infielder quedó líder en WAR entre criollos con 5.8, consolidándose como una de las figuras más completas del año.

Además de eso, García brilló en la tercera base como co-líder de WAR entre los jugadores de su posición de la MLB, demostrando su nivel élite en la posición. En la Liga Americana, domina las estadísticas defensivas con 14 Carreras Salvadas y 18 Outs por Encima del Promedio (OAA), dejando claro que su aporte va mucho más allá del bate. Su ascenso meteórico lo coloca como una de las grandes revelaciones del 2025 y una pieza clave para el futuro de su equipo y del béisbol venezolano.

Su desempeño defensivo lo dará grandes oportunidades de pelear por el Guante de oro en el joven circuito. Asimismo, podría ser nominado al Bate de Plata después de coleccionar promedio al bate de .286, 16 cuadrangulares, 74 remolcadas, 81 anotadas, 170 hits, 23 bases robadas, .351 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .800 en 160 juegos.