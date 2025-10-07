Eugenio Suárez y Anthony Santander no terminan de aparecer en la Postemporada MLB

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este lunes 6 de octubre fue una de las más productivas para los venezolanos en la presente Postemporada de MLB. Jackson Chourio y William Contreras guiaron la victoria (7-3) de los Cerveceros de Milwaukee con sendos cuadrangulares, mientras que, Miguel Rojas destacó a la defensiva en el triunfo de Los Angeles Dodgers.

Estos peloteros criollos se han quedado con parte del protagonismo y están cerca de clasificar a la Serie de Campeonato en la Liga Nacional. Sin embargo, no todo es alegría para los nativos de Venezuela, tomando en cuenta que Eugenio Suárez y Antony Santander no han cumplido con las expectativas en el inicio de los vigentes Playoffs.

Aunque Azulejos de Toronto se ha consolidado como el equipo más ofensivos de la Postemporada, el aporte de Santander ha sido prácticamente inexistente y ha perdido la titularidad en el equipo después de una decepcionante actuación con el madero y sufrir lesiones que le marginaron su tiempo en la campaña regular de Las Mayores.

Anthony Santander sin poder producir con Toronto

La presencia del patrullero ha sido nula desde que vivió que sus primeros Playoffs en 2023. En la pasado temporada, el nativo de Agua Blanca no pudo levantar a Orioles de Baltimore con solo un hit en ocho apariciones al plato.

Pese a que ha conectado un imparable en los primeros tres turnos en la Serie Divisional ante Yankees de Nueva York, el venezolano se quedó en la banca en el segundo enfrentamiento, donde los canadienses fabricaron hasta 13 anotaciones para conseguir su segunda victoria en los Playoffs. Su ausencia en la alineación llama la atención, especialmente considerando que ya se encuentra saludable para mostrar su poderío en el plato.

Eugenio Suárez frío en la Serie Divisional

A diferencia de Santander, Eugenio Suárez ha tenido todas las oportunidades del mundo de responder con el bate, pero ha sido víctima de una serie dominada por el pitcheo entre Seattle Mariners y Detroit Tigers, que se encuentran nivelados a un triunfo previo al Juego 3.

'Bolibomba' sigue en busca de su primer imparable en la presente postemporada. El antesalista venezolano ha tenido un inicio difícil en los Playoffs, registrando un promedio de .000 tras irse de 8-0 en sus primeros dos encuentros, en los que también ha acumulado cuatro ponches.

Pese a que bajo notablemente su rendimiento apenas fue cambiado a Seattle, el tercera base es uno de las figuras a liderar al equipo capitalinos en las presentes instancias después de sacudir 49 jonrones y superar las 100 producidas en la temporada regular de Las Mayores.