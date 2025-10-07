William Contreras adelanta a Milwaukee con enorme cuadrangular y así lo celebra

Suscríbete a nuestros canales

William Contreras volvió a demostrar porqué es una de las grandes figuras dentro de los Cerveceros de Milwaukee, tras irse, para la calle con un enorme batazo que puso adelante a su equipo en el segundo de la Serie Divisional.

La novena local comenzó perdiendo 3-0 ante los Cachorros de Chicago, sin embargo, en el mismo inning de apertura empataron las acciones (3-3) y Contreras anotó una de esas tres rayitas, luego de conectar un indiscutible, dando una señal de que sería una buena noche, para él (William).

William Contreras pone a ganar a los Cerveceros con tremendo batazo:

En la baja del tercer capítulo, al derecho venezolano le tocó medirse nuevamente al abridor Shota Imanaga y fue la causa del fin de su apertura.

Con par de outs, el nipón le lanzó una recta pegada a William en cuenta de 1-1 y el criollo respondió, moviendo rápidamente sus manos, para mandarla a volar a 411 pies de distancia por todo el jardín izquierdo.

William Contreras se gozó su cuadrangular:

Lo más peculiar de este batazo, fue la celebración de Contreras, quien se quedó viendo su gran conexión y luego simuló que estaba realizando una llamada antes de comenzar su recorrido por las almohadillas, al poner el duelo momentáneamente 3-4 a favor de su organización.

Un inning más tarde, Jackson Chourio también se fue para la calle y ahora el marcador parcial es de 3-7, en lo que significaría la segunda victoria en fila de los Brewers y se pondrían a un solo triunfo de avanzar, de concretarse el resultado.

Juego en desarrollo...