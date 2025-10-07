Marineros pierden pieza clave para el tercero de la serie ante Detroit (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Marineros de Seattle empatan la Serie Divisional ante los Tigres de Detroit. Sin embargo, no contarán con una pieza importante para el tercer enfrentamiento de la misma, que se llevará a cabo en el Comerica Park este martes.

El inicialista de los navieros, Josh Naylor, no voló con el equipo, pues está a días u horas de convertirse en padre por primera vez. Así lo dio a conocer el mánager de Seattle Dan Wilson.

Wilson señaló que el inicialista se tomaba un día personal y que el equipo tendrá más información antes del encuentro del martes.

Licencia por paternidad

De acuerdo con Wilson, la esposa del jugador se encuentra en Arizona esperando el primer hijo de la pareja. La política de la MLB para la lista de paternidad en la postemporada es la misma que en la temporada regular. Si Naylor se tomara la licencia por paternidad, podría pasar hasta tres días en la lista.

Josh Naylor ha sido una pieza clave en la alineación de los Mariners desde que lo adquirieron de los Diamondbacks el 24 de julio, antes de la fecha límite de cambios.

En 54 partidos de temporada regular con Seattle, Naylor registró una línea ofensiva de .299/.341/.490 con 10 dobles, nueve jonrones y 33 carreras impulsadas.

En dos juegos de la ALDS, Naylor no ha conectado imparable en ocho apariciones al plato con una base por bolas.

Si Josh Naylor no está disponible, los Marineros podrían usar a Luke Raley como abridor en primera base en su lugar. También podrían deslizar a Eugenio Suárez a la inicial y utilizar Ben Williamson en la antesala.