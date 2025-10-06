MLB: Marineros de Seattle rompieron una sequía de más de 20 años en octubre

Suscríbete a nuestros canales

Marineros de Seattle logró un importante triunfo frente a Tigres de Detroit para igualar la serie 1-1 en la postemporada 2025. El equipo liderado por Julio Rodríguez llenó de beisbol al T-Mobile Park; rompiendo una sequía de más de 20 años en playoffs de Grandes Ligas.

Seattle logró su primera victoria en postemporada desde la temporada 2001. Un triunfo 3-2 para igualar la Serie Divisional, en un enfrentamiento que será cada vez más intenso. Ahora jugarán dos encuentros en el Comerica Park para conocer al clasificado a la Serie de Campeonato en Liga Americana.

Marineros respondió en cada momento del juego: cuadrangulares oportunos, pitcheo sin problema y un cierre efectivo para cerrar la jornada. La ejecución, el ritmo y el resultado terminó siendo histórico para Seattle. Ahora le toca viajar a Detroit y terminar con su objetivo de la temporada.

Poder latino en la victoria de Marineros de Seattle

La victoria de Marineros de Seattle en postemporada no solo rompió una larga sequía; también le da un respiro y continuidad al proyecto que tienen para esta temporada. Los latinos fueron protagonistas con un gran estado de forma, desde el pitcheo hasta el bateo oportuno.

Marineros cuenta con un núcleo latino impresionante que tiene determinación y mucho talento. Julio Rodríguez, Luis Castillo y Andrés Muñoz son solo parte de los latinos que están en el equipo. Sin embargo, son muchos más y la victoria 3-2 sobre Detroit contó con el desempeño de ellos.

Números de los latinos de Marineros en la victoria sobre Tigres de Detroit

Jorge Polanco fue la gran estrella del encuentro gracias a conectarle dos cuadrangulares a Tarik Skubal. De hecho, es el único pelotero en 2025 en lograr tal hazaña contra uno de los lanzadores más letales en los últimos años de Grandes Ligas.

Números de los latinos de Marineros vs Tigres: