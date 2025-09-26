MLB: Marineros y Seahawks de Seattle protagonizan racha histórica

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos 20 días, los Marineros (17-1) y Seahawks (3-1) han convertido a Seattle en epicentro de victorias. La sincronía entre ambas franquicias no solo emociona a la ciudad, sino que marca un precedente estadístico sin comparación en el deporte profesional estadounidense.

Es la primera vez que un equipo de MLB y otro de NFL de la misma área metropolitana se combinan para más de 20 triunfos en 20 días, con múltiples victorias por lado. La racha incluye juegos regulares y de postemporada, consolidando un momento dorado para Seattle.

La racha ha encendido a los fanáticos de Seattle, que ven en esta sincronía una señal de resurgimiento deportivo. Marineros busca consolidar su gran momento en la postemporada de MLB, mientras Seahawks quiere mantener su buena racha en la NFL. En ambos casos, Seattle compite, gana y emociona.

¿Puede Marineros y Seahawks pelear por sus campeonatos?

Marineros han mostrado un nivel superlativo en 2025, asegurando el título divisional y perfilándose como uno de los rivales más sólidos en Liga Americana. Su ofensiva explosiva y un cuerpo de pitcheo profundo los convierten en candidatos legítimos para alcanzar la Serie Mundial.

Seahawks, por su parte, han iniciado la temporada con señales prometedoras. Aún les falta madurez para las grandes noches de la NFL, el equipo está construyendo una base sólida. Si el proceso se mantiene, Seattle podría estar gestando un contendiente serio.

Seattle vive el deporte con una pasión única, aislada geográficamente pero conectada emocionalmente. MLB y NFL no solo representan entretenimiento: son rituales de identidad. En una ciudad lejos del ruido mediático, cada victoria se celebra como símbolo de pertenencia.