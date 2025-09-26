Marineros compensan a fanático que atrapó el histórico jonrón 60 de Cal Raleigh (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El estelar receptor de los Marineros de Seattle, Cal Raleigh, disparó par de cuadrangulares la noche del miércoles en el encuentro ante los Rockies de Colorado y se convirtió en el cuarto jugador en la historia de la Liga Americana en alcanzar los 60 jonrones en una temporada.

No obstante, dicho batazo de vuelta entera también dejó un momento memorable en las gradas de los jardines del T-Mobile Park, casa del conjunto naviero. Instante que fue retribuido por la organización.

Fanático comparte con Raleigh

El histórico batazo de Cal Raleigh fue atrapado por un hombre de nombre Glenn, quien al parecer no estaba muy claro del momento y regaló la pelota a jovencito que yacía a su lado de nombre Marcus Ruelos de 12 años. El personal de seguridad del equipo se llevó al niño y a su padre para que autenticaran la pelota.

Dicha situación fue captada por las cámaras del estadio en medio de la celebración, lo que provocó que los Marineros publicaran un anuncio para conseguir al hombre (Glenn). Poco después, los Mariners informaron que el niño la cambió por un bate firmado por Raleigh y una invitación para ver la práctica de bateo en el campo.

No obstante, los navieros también contactaron al hombre que perdió la pelota: Glenn, que con su familia, visitó el T-Mobile Park para compartir un momento con el “Big Dumper”, justo antes del encuentro de este jueves.

Glenn recibió un bate autografiado y dos pelotas de béisbol, además de compartir el rato en el campo. Las fotografías quedarán para el recuerdo de sus nietos.

Por el récord de la Americana

Cal Raleigh es uno de los siete jugadores en la historia de las Grandes Ligas en alcanzar 60 jonrones en una temporada, uniéndose a Babe Ruth (1927), Roger Maris (1961), Mark McGwire (1998 y '99), Sammy Sosa (1998, '99, 2001), Barry Bonds (2001) y Aaron Judge (2022).

Con cuatro juegos restantes, Raleigh tiene la oportunidad de superar a Judge en el récord de la Liga Americana. Judge conectó 62 jonrones en 2022, superando la marca anterior de la Liga Americana de 61, establecida por Maris.