Cal Raleigh, el cuarto jugador de la Liga Americana en alcanzar este registro de jonrones

El estelar receptor de los Marineros de Seattle, Cal Raleigh, disparó par de cuadrangulares la noche de este miércoles en el encuentro ante los Rockies de Colorado y se convirtió en el cuarto jugador en la historia de la Liga america en alcanzar los 60 jonrones en una temporada.

El toletero de los Marineros se unió a las leyendas de Grandes Ligas Babe Ruth (1927) y Rogers Maris (1961); al capitán de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge (2022). En días anteriores superó a otro Salón de la Fama, Mickey Mantle, en registro de jonrones para bateadores ambidextros.

Raleigh es líder de Grandes Ligas en el departamento de batazos de larga distancia. Ha conectado dos jonrones en al menos 11 compromisos durante la campaña. Asimismo, ha disparado cuatro bambinazos en los últimos siete enfrentamientos de su organización.

El primero de Cal Raleigh

El receptor hizo acto de presencia en la primera entrada ante los lanzamientos del derecho Tanner Gordon. Para ese momento, el compromiso se encontraba empatado a cero (0).

Con un outs en la pizarra y en cuenta de una mala una buena, Gordon dejó una recta de unas 93 millas por hora colgada en el centro del homeplate, lanzamiento que Raleigh no dejaría pasar y haría swing para sacar la pelota por todo el jardín derecho.

El batazo histórico

Ya con el juego definido a favor de Seattle, en la baja de la octava, Raleigh llegó plato para enfrentar al dominicano Angel Chivilli, quien tiró una recta de 98 millas por hora baja en la zona de strike, lanzamiento que no perdonó y sacaría la pelota por todo el jardín derecho.

Al momento del contacto la fanaticada se volvió loca y coreaban el “MVP, MVP, MVP”. Los Padres del jugador se encontraban en el estadio al momento del batazo histórico.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Cal Raleigh tuvo una velocidad de salida de 108.7 millas por hora y recorrió 389 pies de distancia.

Sus números

Cal Raleigh se encuentra en su quinta temporada en Las Mayores, todas con el conjunto de Seattle. El receptor tiene un promedio vitalicio de .226, con 486 hits, 153 jonrones y 376 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .248/.361/.598 (Avg/Obp/Slg); en 580 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 144 imparables, 60 cuadrangulares, anotado 109 e impulsado 125. Ha recibido 95 boletos y se ha ponchado en 180 ocasiones