¡A dos de los 50! Eugenio Suárez la desaparece en paliza de Marineros

Suscríbete a nuestros canales

Eugenio Suárez no se rinde en su objetivo de entrar en los libros de récords de los peloteros venezolanos en Las Mayores y en esta jornada acaba de sonar un nuevo bambinazo, para quedar a solamente dos de los 50, que lo convertirían en el primer bateador criollo con esa cifra en una campaña.

Durante este "ombligo" de semana, la novena de los Marineros de Seattle está asegurando el liderato de la División Oeste en la Liga Americana, obteniendo un cómodo triunfo parcial de 1-9 ante los Rockies de Colorado y Suárez no se quedó atrás con su poder.

Eugenio Suárez saca su cuadrangular 48:

Aunque estaba teniendo una mala noche, en la que se había ponchado en par de ocasiones, "Bolibomba" no perdió su enfoque y el sèptimo tramo fue el de la "suerte", para él.

El slugger criollo vino a batear con las bases desocupadas y par de outs, logrado castigar al derecho Angel Chivilli, con una grandiosa conexión que superó la barda por la banda contraria, trayendo la anotación número 8 de su equipo.

¿Podrá llegar a los 50 Eugenio Suárez?

Con este estacazo de vuelta completa, "Geno" quedó a uno solo de empatar su marca personal en una temporada (49) conseguida en 2019 y a dos de ser el primer venezolano con 50 jonrones en una zafra en toda la historia de la MLB.

Esto quiere decir, que el infielder de 34 años tiene cuatro encuentros por delante, en los cuales necesita sacar la bola en la mitad de ellos, para sellar una campaña emblemática, para él y el beisbol criollo en general.