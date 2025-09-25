Francisco Álvarez repite su dosis de poder y desaparece otra pelota en Chicago

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este miércoles en las Grandes Ligas dejó otra dolorosa derrota para los Mets de Nueva York, quienes continúan aferrándose a ese tercer puesto del Comodín. En esta ocasión cayeron por 10 a 3 ante los Cachorros de Chicago, equipo que sufrió nuevamente el poder de Francisco Álvarez.

El pelotero venezolano ha levantado su producción ofensiva en los últimos encuentros, pues sabe que no pueden ceder más terreno en esta recta final de la temporada regular. A pesar de la derrota, el careta se fue de 2-1 con jonrón, dos carreras remolcadas, una anotada, una base por bolas y un ponche.

Y siguen los batazos de Francisco Álvarez

Tal como sucedió en el primero de esta serie en el Wrigley Field, Francisco Álvarez se fue para la calle con un inmenso cuadrangular. Sin embargo, esta vez no pudo marcar la diferencia en la pizarra, y apenas sirvió para descontar un marcador que ya empezaba a ser abultado.

La conexión apareció en la parte alta del quinto episodio, con un corredor en la inicial. El abridor Matthew Boyd le envió al guatireño un cambio por el medio que no perdonó con un largo elevado de 413 pies de distancia, el cual aterrizó más allá del jardín izquierdo.

Se trató del tercer vuelacercas del venezolano en sus últimas siete presentaciones. A eso se le suman siete carreras empujadas, cinco anotadas, y seis imparables en 22 turnos para un promedio al bate de .273 durante ese periodo de tiempo.

Números de Francisco Álvarez en la temporada 2025