Carlos Narváez sella el triunfo de Boston con este dantesco batazo

El careta venezolano llegó a 15 cuadrangulares en la presente temporada

Por Neyken Vegas
Miércoles, 24 de septiembre de 2025 a las 10:21 pm
FOTO CORTESÍA
Carlos Narváez se supo ganar el cariño de los aficionados de los Medias Rojas de Boston apareciendo en momentos importantes y aunque en esta ocasión, el desafío estaba casi definido, fue el criollo quien se encargó de acabar con cualquier esperanza que pudo haber tenido el rival.

La novena que dirige Alex Cora superó cómodamente 7-1 a los Azulejos de Toronto en el Rogers Center, guiados por una fenomenal actuación del candidato al Cy Young Garret Crochet y el poder del catcher criollo.

Carlos Narváez sella el triunfo de Boston:

Con la pizarra 4-0, el derecho José Berríos se encontraba relevando y luego de salir ileso del séptimo tramo, sus problemas aparecieron en el octavo.

Berríos dejo acumular dos hombres en posición de anotar y le tocó enfrentar a Carlos, quien con par de outs y dos strikes en su cuenta, hizo el ajuste ante un sinker pegado, el cual mandó a volar entre el jardín central y derecho a 408 pies de distancia, sentenciando el importante lauro en las aspiraciones de su novena de meterse en la postemporada.

Carlos Narváez con destacable año ofensivo:

La principal fortaleza de este receptor venezolano es la defensa, sin embargo, sigue demostrando que puede ayudar también con su madero y exhibe estos registros ofensivos en el 2025:

  • T: 396
  • H: 95
  • CI: 50
  • CA: 51
  • BR: 1
  • PRO: .240
  • OBP: .307
  • OPS: .729.

Miércoles 24 de Septiembre de 2025
