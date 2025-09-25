Jesús Luzardo cierra la temporada con victoria y nueva marca personal de ponches

Suscríbete a nuestros canales

Los Phillies de Filadelfia siguen marchando con excelente ritmo hacia los playoffs. Y es que estamos hablando de un equipo que pinta como candidato a disputar la Serie Mundial, pues cuenta con una de las mejores rotaciones abridoras de las Grandes Ligas. Justamente, allí está brillando Jesús Luzardo.

Durante la jornada de este miércoles, el lanzador criollo hizo gala de su dominio para protagonizar otra apertura de lujo, en la que no solo cerró su temporada regular con victoria, sino que también estableció una nueva marca personal de ponches en su carrera. Para esta cita trabajó por espacio de siete entradas en las que permitió tres hits y una carrera, sin boletos y con 10 abanicados.

Luzardo, listo para la postemporada

La llegada de Jesús Luzardo a Filadelfia fue todo un acierto de la organización, quienes vieron en él a un brazo talentoso y capaz de superarse con el pasar de las semanas. Incluso, hay que resaltar el hecho de que cerró la zafra como el pitcher con más victorias y ponches de su equipo.

En esta ocasión, el venezolano maniató a unos Marlins de Miami que apenas pudieron hacerle daño en el segundo episodio. Allí, un sencillo de Eric Wagaman impulsó a Connor Norby desde la intermedia para inaugurar la pizarra. Luego de eso retiró a nueve en fila hasta que Jakob Marsee le conectó el último hit en el quinto.

Al final, los Phillies se impusieron por 11 a 1 para equilibrar la serie en el Citizens Bank Park. Cabe agregar que después de esta serie iniciarán la última de la ronda regular ante los Mellizos de Minnesota, también en calidad de locales.

Por su parte, otro punto a destacar es que Jesús Luzardo cerró la campaña con 216 abanicados y 15 victorias, firmando así sus mejores topes personales. En 2023 había finalizado con récord de 10-10 con 208 ponches.

Números de Jesús Luzardo en la temporada 2025