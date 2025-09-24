MLB: ¡Espectacular atrapada de Jackson Chourio evitó jonrón de San Diego!

Suscríbete a nuestros canales

Jackson Chourio apenas tiene dos campañas en Las Mayores y disputará por segunda ocasión consecutiva la Postemporada, por lo cual buscará llegar lo suficientemente preparado para esta instancia, donde su equipo, Cerveceros de Milwaukee, buscará llegar a la Serie Mundial.

Este 24 de septiembre, en el marco de la última semana de ronda regular, se midió a Padres de San Diego, conjunto que también tiene su cupo en la "Fiesta de Octubre", pero que busca hacerse con el liderato de la División Oeste de la Liga Nacional.

Para los aficionados este es un encuentro bastante atractivo, dado del nivel de los equipos. Sin embargo, el que se robó el show fue el venezolano Jackson Chourio, quien hizo posiblemente la jugada de la fecha en MLB.

El venezolano salvó a Milwaukee

Ya en la baja del primer episodio se pudo haber roto la igualdad, cuando Xander Bogaerts conectó de manera sólida la pelota llevándola a 400 pies por el jardín central, la cual parecía una distancia suficiente para ser un extrabase que le permita anotar a los dos que están en base, o incluso un cuadrangular que ponga el 3-0 parcial.

No obstante, en la pradera central custodiaba Jackson Chourio, quien hizo gala de su capacidad atlética y defensiva, midiendo bien a la pelota para desplegarse a fondo y capturar la pelota para evitar las carreras de San Diego, además terminó el espisodio para mantener el 0-0 parcial.

Jackson Chourio ha brillado en la temporada 2025 de MLB

Jackson Chourio ha tenido una gran temporada, pues ha sido clave en el excelente accionar de los Cerveceros de Milwaukee, teniendo unos números notables, al registrar 34 dobles, 20 jonrones, 18 bases robadas, 77 carreras impulsadas y 84 anotadas.

Añadido a eso, exhibe un promedio al bate de .270, con un porcentaje de slugging de .461 y un OPS de .767.