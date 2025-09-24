Ronald Acuña registra estos increíbles números en sus últimos 15 duelos (+dato)

Suscríbete a nuestros canales

Desde que se reincorporó a los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr. ha sorprendido por su rápida adaptación y aunque atravesó un slump un poco prolongado, sus estadísticas en los últimos 15 desafíos demuestran que cerrará la campaña con su ritmo ofensivo habitual.

De hecho, el oriundo de La Sabana ya llegó a 20 cuadrangulares en esta zafra sin siquiera llegar a los 100 compromisos disputados y a pesar de que hoy solamente sumó un sencillo, igualmente sus números están por las nubes.

Estadísticas de Ronald Acuña Jr. en los últimos 15 choques:

T: 55

HITS: 19

HR: 5

CI: 8

CA: 14

BR: 2.

Sin embargo, lo más sorprendente es su línea de: average (.345), OBP (.486) y SLG (.646) en ese periodo, ratificando que dejo atrás cualquier "mal momento" con el bate.

Ronald Acuña y su inteligencia para ser agresivo:

Una de las cualidades de la "Bestia" es que sabe leer casi de manera perfecta cuando los lanzadores rivales le vienen con un lanzamiento vendido en el primer pitcheo de su turno y es el mejor en eso desde su debut.

Acuña exhibe una línea ofensiva de: .438/.452/.856, según el medio "Quality Baseball" y en OPS solamente es superado por el slugger Aaron Judge desde 2018 en esa situación de juego.

Esto debido a que el criollo exhibe un OPS de 1.308 en el primer envío de un turno al bate desde su debut, mientras que el "Juez" tiene 1.354 de OPS en ese lapso.