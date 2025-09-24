MLB: Dave Roberts estalla luego de derrota de los Dodgers (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

La frustración del mánager Dave Roberts alcanzó un punto máximo este martes por la noche, luego de que los Dodgers de Los Ángeles sufrieran otra dolorosa derrota en la recta final de la temporada regular en manos de los Cascabeles de Arizona. En una rueda de prensa cargada de tensión, el manager no ocultó su molestia con el desempeño del bullpen, lanzando una crítica directa: “No se puede lanzar con miedo. Tenemos que sacarlos de esa mentalidad”.

Un bullpen bajo presión

La derrota dejó en evidencia las debilidades del cuerpo de relevistas, que ha sido objeto de cuestionamientos durante todo el año. En esta ocasión, el relevo no logró mantener la ventaja en el último tercio, luego de que Shohei Ohtani lanzara seis entradas en blanco; permitiendo una remontada que encendió las alarmas en el dugout angelino. Roberts, visiblemente molesto, señaló que la actitud temerosa de sus relevistas está afectando el rendimiento colectivo: “No podemos seguir jugando así. Hay que cambiar el enfoque”.

Los Dodgers mantiene el liderato del Oeste de la Liga Nacional, a solo un juego y medio de los Padres que suman cuatro triunfos al hilo y ven cerca las posibilidades de quedarse con la división.

El cuerpo técnico deberá tomar decisiones rápidas para reconfigurar el bullpen y recuperar la confianza de sus lanzadores. Roberts dejó claro que no tolerará actitudes pasivas: “Esto no es solo cuestión de talento, es cuestión de carácter”.