Ohtani lanza juegazo, pero los Dodgers caen ante Arizona (+Detalles)

La superestrella japonesa de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, terminó este martes sin decisión en la derrota de su equipo ante los Dbacks de Arizona. Compromiso que se disputó en el Chase Field, casa del conjunto desértico, ante 42.882 aficionados.

Ohtani no gana desde el pasado 27 de agosto, ante los Rojos de Cincinnati. Tiene tres aperturas consecutivas desde entonces, en las que termina sin decisión. Tampoco ha permitido carreras en sus últimas tres salidas.

Así le fue

El nipón trabajó por espacio de seis episodios, en los que permitió cinco imparables, sin carreras ni boletos, ponchó a ocho. Durante su actuación, el serpentinero realizó 91 pitcheos, 63 de ellos en la zona de strike y 28 malos.

Shohei Ohtani utilizó la recta de cuatro costuras en 44 oportunidades, 12 veces la curva, 11 slider, 11 sweeper, ocho cutters, tres sinkers y dos splitter; la mayoría de sus pitcheos estuvieron entre las 73 y las 102 millas por hora.

Los números de Shohei Ohtani

En 14 aperturas, Shohei Ohtani tiene registro de una victoria y una derrota con 2.87 de efectividad, ha permitido 40 hits, 15 carreras limpias, tres cuadrangulares, otorgado nueve boletos y ponchado a 62 rivales para un whip de 1.04. Los contrarios conectan para .227.

Su anterior salida, ante los Filis de Filadelfia, el diestro trabajó por espacio de cinco entradas, en los que no permitió imparables ni carreras, otorgó un boleto y ponchó a cinco.