Real Madrid: El proyecto mejor consolidado del fútbol

Real Madrid es una de las marcas más grandes del deporte a nivel mundial. Ha consolidado su proyecto fuera de lo deportivo gracias al Santiago Bernabéu y su marca 'Bernabéu Infinito'. Con eso alcanzarán números económicos impresionantes con diferentes eventos en el estadio.

El Santiago Bernabéu se consolida como el motor financiero del Madrid proyectando superar los 400 millones de euros en ingresos esta temporada. El 'Bernabéu Infinito' ha generado un 31% mediante conciertos, tours y eventos, independientemente de los resultados deportivos.

Conciertos de artistas como Taylor Swift y Bad Bunny, junto al tour que atrae 2 millones de visitantes anuales, impulsan esta cifra récord. Restauración VIP y eventos corporativos completan el desglose, elevando los ingresos de estadio de 326 a más de 400 millones de euros.

La dupla Madrid-NFL será el comienzo de una era

Florentino Pérez transformó el Bernabéu en una mina de oro madridista, con muchos proyectos que aún están por desarrollarse. Este modelo posiciona al Real Madrid como líder mundial en ingresos no deportivos, con un presupuesto total récord de 1.248 millones de euros.

El primero de los grandes eventos fue el duelo de la NFL: Washington Commanders vs Miami Dolphins, el primero de su clase en España. El Santiago Bernabéu fue la gran atracción de la National Football League, pero también fue un vistazo para la NBA y la MLB que tienen a Madrid en el punto de mira.

El Bernabéu del fútbol a la explotación comercial

