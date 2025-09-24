Mike Trout confiado en recuperar su forma de MVP para la próxima campaña (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El futuro Salón de la Fama de Grandes Ligas, Mike Trout, ha tenido una campaña decepcionante. Sus números no han sido los mejores, además de lidiar con alguna que otra molestia que le ha restado tiempo de juego.

A eso se le suma, el poco tiempo de juego en los jardines, fase que ha desempeñado durante toda su carrera. Sin embargo, el toletero de 34 años sigue optimista y comprometido con recuperar su forma de MVP para la próxima temporada con Los Ángeles Angels.

La clave, según Trout

Mike Trout llega a la última serie en casa de la undécima temporada consecutiva de los Angels sin playoffs con un promedio de bateo de .229, 22 jonrones, 59 carreras impulsadas y un OPS de .772.

Estos totales son los más bajos de su carrera en una temporada en la que ha jugado al menos 100 partidos, y su OPS es el más bajo desde su primera temporada en las Grandes Ligas en 2011.

No obstante, admite que ha estado en una lucha semanal por la consistencia en el plato. “Sin duda, este año ha sido un duro trabajo”, dijo Trout. “Eso es lo que te hacen los deportes. No vas a salir y simplemente conectar un hit cada vez ni sentirte bien cada vez. Lo entiendo. Pero es genial poder coger algo de confianza para la pretemporada”.

Mike Trout dijo que “definitivamente” quiere volver a jugar en ese campo en 2026. “Vimos indicios de buenas rachas”, dijo Trout. “Solo tenemos que completar la temporada. Pienso que esa es la clave. Para mí, supongo que si logro volver a sentirme como me sentí estas últimas dos semanas para una temporada completa, será diferente”.

A Trout le quedan cinco temporadas de su extensión de contrato de $426.5 millones y aún busca su primera victoria en los playoffs.