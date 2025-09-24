MLB

MLB: Caballero le da a los Yankees el pase a la postemporada (+Detalles)

Nueva York dice presente por vez 60 en su historia en los playoffs

Por David Méndez
Martes, 23 de septiembre de 2025 a las 10:28 pm
MLB: Caballero le da a los Yankees el pase a la postemporada (+Detalles)
Foto: Cortesía
Los Yankees de Nueva York han asegurado su lugar en la postemporada por sexagésima vez al dejar en el terreno a los Medias Blancas de Chicago con hit de oro de José Caballero. Con esta clasificación, los actuales campeones de la Liga Americana se convierten en el segundo equipo en alcanzar esta cifra en la historia de la liga.

José Caballero, el héroe panameño del momento

El protagonista de la jornada fue el infielder panameño José Caballero, quien conectó su primer walk-off hit en Grandes Ligas para sellar la victoria que catapultó a los Yankees a la postemporada.

La consistencia de los Yankees en las últimas tres décadas es impresionante. Con 26 apariciones en playoffs en los últimos 31 años, el equipo ha mantenido una presencia constante en octubre y buscarán ponerle fin a una sequía de 16 años sin ganar la Serie Mundial.

Pelea cerrada en el Este de la Americana

A pesar de asegurar su pase a la postemporada, los Yankees se mantienen a solo un juego detrás de los Azulejos de Toronto en la División Este de la Liga Americana. Con la clasificación asegurada y el impulso emocional que representa el hit de oro de Caballero, los Yankees se perfilan como uno de los contendientes más peligrosos en la postemporada.

 

Martes 23 de Septiembre de 2025
US
MLB