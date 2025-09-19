MLB: Los Yankees se consolidan como el segundo mejor equipo de la Liga Americana

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York han alcanzado un nuevo hito en la temporada 2025 de las Grandes Ligas: ahora poseen en solitario el segundo mejor récord de la Liga Americana. Este avance en la tabla representa su posición más alta desde el 22 de junio, marcando un repunte en su rendimiento tras varias series intensas.

Clave del repunte

Con una combinación de poder ofensivo, solidez en el pitcheo y consistencia defensiva, el equipo neoyorquino ha logrado superar a rivales directos como los Astros de Houston y los Mellizos de Minnesota, consolidándose como uno de los contendientes más fuertes rumbo a la postemporada.

El resurgimiento de los Yankees se ha apoyado en actuaciones destacadas de figuras como Aaron Judge y un sólido pitcheo abridor. Además, el bullpen ha mostrado una notable mejoría, cerrando compromisos con eficacia y reduciendo el margen de error en los innings finales.

Los del Bronx han podido sacarle tres juegos de diferencia a los Medias Rojas de Boston, equipo que hace 2 semanas le sacaba 1.5 juegos de ventaja a su eterno rival.

Los Yankees cerrarán la temporada con una serie ante los Medias Blancas y ante los Orioles de Baltimore, equipos ya fuera de contienda por los playoffs, lo que podría permitirle a los de Aaron Boone sacar más ventaja a sus perseguidores.