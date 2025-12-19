Mujer viral en concierto de Coldplay rompe el silencio: "Fui la más difamada"

Suscríbete a nuestros canales

Kristin Cabot fue la ejecutiva de recursos humanos que apareció en la pantalla gigante de un concierto de la banda Coldplay, con su entonces jefe. Tras protagonizar muchos titulares, la mujer decidió dar la cara y aclarar toda la complicada situación.

Cabot fue captada en primera fila muy romántica con Andy Byron, el entonces CEO de la empresa Astronomer, todo un escándalo ya que el hombre es casado con Megan Karrigan y tienen dos hijos.

La mujer habló de la polémica

La directora de recursos humanos de la compañía Astronomer, admitió en la conversación con The New York Times, que fue una decisión incorrecta la que tomó, de estar abrazada con el empresario, y que todo fue bajos los efectos del alcohol.

En este sentido, aseveró que el precio por el video es bastante caro ya que ha renunciado a su carrera, al no encontrar trabajo. Además, aseguró que es bastante doloroso haberse convertido en un meme en las plataformas digitales.

“Tomé una mala decisión, me tomé un par de tragos, bailé y actué de manera inapropiada con mi jefe. No es algo menor. Asumí mi responsabilidad y renuncié a mi carrera por ello. Ese es el precio que decidí pagar”, dijo en la entrevista.

El dolor para su familia

La mujer de 53 años relató al medio que aunque fue la primera y única ocasión con Byron, es una decisión que deberá cargar para toda su vida, en especial por su familia. Sin embargo, cree que el momento es para demostrar que se puede cometer errores en la vida.

Dijo que aunque estaba separada de su marido, de manera repentina comenzó a sentir cosas extrañas por su jefe, que la llevaron al delicado momento que se hizo viral en todo el mundo.

“Quiero que mis hijos sepan que se pueden cometer errores y meter la pata. Pero no tienen por qué amenazarlos. Mis hijos están enfadados conmigo y pueden estar enojados conmigo por el resto de sus vidas, tengo que aceptar eso", aseveró.

En cuanto a la relación con su exjefe, dijo que finalizó del todo en el mes de septiembre, ambos decidieron no mantener ninguna comunicación y rehacer sus vidas.