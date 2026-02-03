La NFL investigará a Steve Tisch tras la mención de su nombre en los archivos de Epstein

Suscríbete a nuestros canales

La National Football League (NFL) ha confirmado que llevará a cabo una revisión exhaustiva sobre el copropietario de los New York Giants, Steve Tisch. La decisión surge tras la reciente publicación de documentos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos vinculados a Jeffrey Epstein, en los cuales el nombre del directivo aparece mencionado en más de 400 ocasiones.

El comisionado de la liga, Roger Goodell, se pronunció este lunes asegurando que la organización no ignorará los hallazgos. "Absolutamente, analizaremos todos los hechos", declaró Goodell. "Examinaremos el contexto y trataremos de comprenderlo para determinar cómo se ajusta a la Política de Conducta Personal de la liga. Iremos paso a paso".

La respuesta de Steve Tisch

Steve Tisch, de 76 años, se adelantó a las publicaciones la semana pasada admitiendo que conocía al financiero fallecido. Según el copropietario de los Giants, su relación se limitaba a intercambios de correos electrónicos sobre "mujeres adultas" y conversaciones referentes a filantropía, inversiones y la industria cinematográfica.

No obstante, Tisch ha negado categóricamente haber visitado la isla privada de Epstein y subrayó que nunca ha sido objeto de cargos formales en ninguna de las investigaciones realizadas hasta la fecha.

El origen de las revelaciones

La aparición de estos nombres es resultado de la Ley de Transparencia de Archivos de Epstein. Esta legislación fue impulsada tras años de presión política y social, obligando al gobierno estadounidense a desclasificar y abrir los registros relacionados con el difunto financiero y su colaboradora cercana, Ghislaine Maxwell.

Jeffrey Epstein, quien enfrentaba cargos federales por tráfico sexual de menores, se suicidó en una celda de Nueva York en agosto de 2019, dejando tras de sí una red de contactos que incluía a figuras prominentes de la política, los negocios y el entretenimiento.

Implicaciones para la liga

La investigación de la NFL se centrará en verificar si los vínculos de Tisch violan los estándares éticos impuestos a los dueños de franquicias. Aunque no existan cargos penales, la Política de Conducta Personal de la liga permite imponer sanciones o multas si se considera que el comportamiento de un individuo ha dañado la integridad o la reputación de la NFL.

Por ahora, los New York Giants no han emitido un comunicado oficial adicional, mientras la liga se prepara para procesar el extenso volumen de información contenido en los documentos judiciales.

