Super Bowl LX: Drake Maye y su precoz récord para la NFL

Drake Maye es el hombre clave de la temporada 2025 para New England Patriots. Todo el juego ofensivo se centra en el quarterback de 23 años que está en su segunda temporada en NFL. Con eso en mente, durante el Super Bowl LX marcará un hito sin precedentes para la liga.

Maye marcará un hito sin precedentes en la historia de la NFL: al ser titular con Patriots enfrentando a Seahawks en el Super Bowl LX, se convertirá oficialmente en el primer quarterback nacido después del año 2000 en disputar el partido más importante de la liga.

Nacido el 30 de agosto de 2002, el joven talento de los New England representa el cambio generacional definitivo en la NFL. Su presencia rompe una barrera temporal en la liga, dejando atrás la era de los veteranos para dar paso a la 'Generación Z', una que pronto comenzará a explotar.

Drake Maye a la sombra de Tom Brady en New England Patriots

Tom Brady es el indiscutible 'GOAT' de la NFL y el arquitecto de la dinastía más grande de New England Patriots. Para cualquier sucesor, su figura representa una sombra inmensa e inalcanzable. Sin embargo, Drake Maye ha demostrado una madurez impropia de su edad durante toda la temporada.

Si Maye logra conquistar el Super Bowl LX frente a Seahawks, igualaría la hazaña de Brady al ganar un anillo en su segunda campaña. Hacerlo en la era post Belichick, y con apenas veintitrés años, le otorgaría el crédito necesario para escribir su propio capítulo dorado.

Aunque Tom siempre será el referente máximo, un triunfo en la gran final permitiría a Drake desprenderse de las comparaciones constantes. El joven mariscal tiene la oportunidad única de transformar la nostalgia en una nueva esperanza, consolidando finalmente su identidad como el nuevo rostro de la franquicia.

New England Patriots y el blanco para el Super Bowl LX

New England Patriots jugará el Super Bowl LX con el uniforme blanco. Un color que es cábala para el último juego de la NFL, ya que el equipo que viste así, ha logrado 33 victorias en Super Bowl hasta 2018. Sin embargo, en los últimos 21 años, el blanco se impuso con marca de 16-5.