NFL: Patriots y su histórico tridente latino en el Super Bowl LX

New England Patriots se coronó campeón de la AFC en la NFL. La victoria 10-7 contra Denver Broncos, se materializó gracias al rendimiento de su trío latino. Los de Massachusetts disputarán el Super Bowl LX, en busca de alcanzar la gloría y comenzar una nueva dinastía.

Patriots al inicio de la temporada 2025 tenía en su roster a: Christian González, Andy Borregales y Jaylinn Hawkins. Un trío de latinos que representan a Colombia, Venezuela y Panamá respectivamente. Sin embargo, nadie pensó, que serían piezas fundamental para alcanzar el Super Bowl LX.

Ahora estos jugadores harán historia en el Super Bowl, ya que será la primera vez que tres nacionalidades hispanas distintas coincidirán en el roster activo de New England Patriots para un Super Bowl. Un fenómeno de pertenencia masiva para el mercado latino de la NFL.

Trío latino histórico de New England Patriots en la temporada 2025

Christian González, Andy Borregales y Jaylinn Hawkins son la herencia latina de New England Patriots. Ambos jugadores fueron destacados durante la temporada 2025; siendo fundamentales con un rendimiento top a nivel de postemporada para llegar al Super Bowl.

González demostró ser uno de los defensores más letales desde su debut en la NFL. Un cornerback respetado, con menos del 50% de acierto para su rival. Gracias a una de sus intervenciones, Patriots venció en la última jugada ofensiva de Broncos en la final de la AFC.

Borregales fue decisivo en la temporada 2025 con goles de campo y puntos extras fundamentales para lograr victorias. Uno de sus goles de campo selló el triunfo 10-7 contra Denver con condiciones del terreno de juego muy complicadas para todos los involucrados.

El caso de Hawkins también ha sido muy importante, el safety de 28 años que ya tenía un nombre tras su carrera en Atlanta Falcons se potenció gracias al gran desarrollo defensivo del equipo en la temporada. Jaylinn forma una dupla con Christian élite a nivel defensivo.

¿Cuándo es el Super Bowl LX?

El Super Bowl LX se jugará el próximo 8 de febrero del 2026. New England Patriots vs Seattle Seahawks será el enfrentamiento que se llevará a cabo en el Levi's Stadium en Santa Clara, California. Patriots buscará su 7mo título en su historia y Seahawks su segundo campeonato.