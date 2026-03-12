Farándula

Surgen nuevas fotos de Kylian Mbappé y Ester Expósito en un encuentro romántico

Esta no es la primera vez que los famosos son captados juntos en un momento privado

Por

Kleimar Reina
Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 06:50 pm
Kylian Mbappé y Ester Expósito / Cortesía
Kylian Mbappé y Ester Expósito fueron captados una vez más en una velada romántica en medio de rumores de una posible relación, si bien no han confirmado un noviazgo, las fotografías filtradas por la revista Semana hablan por sí solas.

La semana pasada saltó a la luz pública un encuentro entre el delantero del Real Madrid y la actriz española en París, donde fueron fotografiados en distintas actividades en la ‘Ciudad del Amor’. Ambas figuras públicas compartieron en un restaurante con vistas a la Torre Eiffel.

¡Kylian Mbappé y Ester Expósito están pillados!

Ahora, la cita se trasladó a un bowling en París, en un escape recreativo para disfrutar juntos un momento ameno. En las imágenes se evidencia la cercanía de Mbappé y Expósito, quienes se mostraron sonriente e intercambiando miradas cómplices.

La actriz de “Élite” aprovecha al máximo el tiempo libre del futbolista para salir y compartir largas horas en la ciudad. Según, reseña de portales internacionales, la pareja se alojó en un hotel de alta gama.

Revolución en las redes sociales

Este junte entre la estrella del deporte y el medio artístico ha generado una ola de comentarios en redes sociales de quienes desean más detalles de este posible romance.

Aunque la vida amorosa de los famosos es reservada, estos esporádicos encuentros y la naturalidad con la que han sido captados en diferentes escenarios han despertado la curiosidad de seguidores.

 

Jueves 12 de Marzo de 2026
