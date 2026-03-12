Farándula

Príncipe William tiene humilde gesto con actor de "Harry Potter"

El royal de 43 años estuvo en una labor importante en el Reino Unido 

Por

Elvis González
Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 04:21 pm
Cortesía
El príncipe William una vez más muestra su buen corazón y humildad con las personas. El hijo mayor del rey Carlos III, fue el encargado de otorgar la Orden del Imperio Británico al actor Warwick Davis.

Gran reconocimiento  

El artista que ha participado en grandes producciones del cine como “Harry Potter”, “Star Wars” y “Willow”, estuvo muy elegante para recibir el importante reconocimiento otorgado por la monarquía británica.

Davis de 56 años recibió la orden por su labor altruista en la contribución del teatro y obras de caridad, que son bien recibidas por la corona.

Humildad de William 

La ceremonia fue liderada por el príncipe de Gales, futuro Rey, quien se mostró muy sonriente y divertido con el artista, al punto de agacharse para verlo cara a cara.

El 1 metro y 7 centímetros de Warwick Davis, no fue para nada un impedimento para alinear miradas con el royal, quien está casado con Kate Middleton y tienen tres hijos, George, Charlotte y Louis.

Aunque en la ceremonia es habitual que William esté de pie, bien erguido y dando la mano a todos, fue una ocasión diferente que muestra su carácter.

Davis en “Harry Potter”

El británico interpretó a varios personajes en la popular saga protagonizada por Daniel Radcliffe, uno de los más populares fue el director del coro de Hogwarts y el Profesor Filius Flitwick.

