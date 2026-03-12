Stephen Curry atraviesa dura frustración con Golden State

Suscríbete a nuestros canales

Tras la reciente sesión matutina en el Chase Center, el entrenador principal de los Golden State Warriors, Steve Kerr, compareció ante los medios de comunicación para ofrecer una actualización honesta y detallada sobre el estado de salud de la superestrella y capitán del equipo, Stephen Curry.

A pesar de las esperanzas iniciales de un retorno temprano, el proceso de rehabilitación de Curry ha entrado en una fase de incertidumbre que pone a prueba la paciencia tanto del jugador como de la organización. Kerr no ocultó el impacto emocional que esta ausencia está teniendo en el vestuario y en el propio jugador.

El factor emocional: La frustración del líder

El técnico de los Warriors fue tajante al describir el estado anímico del "Chef": “Steph está frustrado. Quiere estar ahí para sus muchachos, ha sido una lesión que ha durado mucho más de lo que nadie esperaba”, admitió Kerr.

Para un competidor del calibre de Curry, estar alejado de las canchas en un momento crítico de la temporada regular representa un desafío mental significativo. Su presencia en el banquillo, aunque constante, no suple su deseo de influir directamente en el parqué, especialmente cuando el equipo lucha por asegurar una posición sólida en la clasificación de la Conferencia Oeste.

Progresos y limitaciones en pista

A pesar de la decepción por los plazos extendidos, hay señales de actividad física, aunque limitadas. Según Kerr, Curry ya ha comenzado a realizar trabajo de pista de baja intensidad, pero aún está lejos de recibir el alta competitiva.

“Todavía no entrenó con el grupo. Está tirando, pero aún no está en condiciones de realizar prácticas completas en los próximos días con el equipo”, aclaró el entrenador.

El hecho de que Curry esté realizando sesiones de tiro es un paso positivo, pero la falta de contacto físico y de ritmo de juego real indica que su regreso no es inminente. El cuerpo médico se mantiene cauteloso, priorizando la estabilidad de la zona afectada antes de permitirle participar en ejercicios de cinco contra cinco.