Le Havre AC vs Olympique Lyon: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Ligue 1

El juego entre Le Havre AC y Olympique Lyon se disputará el próximo domingo 15 de marzo por la fecha 26 de la Ligue 1, a partir de las 12:15 horas en el estadio Stade Océane.

Así llegan Le Havre AC y Olympique Lyon

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

Le Havre AC busca levantarse de su derrota ante Stade Brestois en el Stade Francis-Le Blé. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 4 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

El anterior partido disputado entre Olympique Lyon finalizó en empate por 1-1 ante Paris FC. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Logró convertir 7 goles y le han marcado 7.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 14 de diciembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Olympique Lyon lo ganó por 1 a 0.

El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 26 puntos (6 PG - 8 PE - 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 46 unidades y está en el cuarto lugar en el campeonato (14 PG - 4 PE - 7 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Jérémy Stinat.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 57 25 18 3 4 32 2 Lens 56 25 18 2 5 27 3 Olympique de Marsella 46 25 14 4 7 19 4 Olympique Lyon 46 25 14 4 7 13 14 Le Havre AC 26 25 6 8 11 -12

Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 27: vs Paris FC: 22 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Auxerre: 5 de abril - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Nice: 12 de abril - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 27: vs Mónaco: 22 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Angers: 5 de abril - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Lorient: 12 de abril - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 30: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Horario Le Havre AC y Olympique Lyon, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas

Colombia y Perú: 11:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas

Venezuela: 12:15 horas

