¿Erling Haaland podría fichar por el Barcelona? Esto dice su agente

Tras meses de especulaciones alimentadas por el proceso electoral del club azulgrana, donde se sugería que la entidad catalana podría tener prioridad para el fichaje de Erling Haaland en el futuro, su representante ha decidido zanjar los rumores de forma contundente.

En declaraciones exclusivas al programa el Chiringuito de Jugones, Rafaela Pimenta, agente del delantero del Manchester City, ha emitido un comunicado verbal que despeja cualquier duda sobre un posible movimiento a corto plazo.

Mensaje directo al Barça

La representante fue clara al separar la admiración institucional de la realidad de los despachos. "He dicho muchas veces que tenemos mucho respeto y admiración por el Barça, pero no ha habido ningún contacto".

Insistió en que no ha existido acercamiento alguno ni con la actual directiva del Barcelona ni con figuras vinculadas a las pasadas elecciones. La prioridad del jugador sigue estando en la Premier League.

El principal obstáculo para cualquier club interesado es el bienestar del jugador en Inglaterra. Pimenta recordó que la situación contractual de Erling Haaland es más sólida que nunca.

"Está muy feliz en el Manchester City. Todo le va muy bien y realmente no tenemos nada que discutir sobre un traspaso cuando todo va tan bien allí", añadió.

¿Una ilusión rota?

Durante la campaña electoral en el FC Barcelona, el nombre de Haaland fue utilizado como un gran reclamo, sugiriendo acuerdos preferenciales para el futuro.

Sin embargo, este comunicado oficial de su entorno desarticula ese relato y sitúa al Barça en una posición de espera, muy lejana a una negociación real.

Con estas declaraciones, el entorno del noruego busca dar tranquilidad al Manchester City en el tramo decisivo de la temporada, justo cuando el equipo se juega la vida en la vuelta de los octavos de Champions ante el Real Madrid.