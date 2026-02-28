Lesión de Erling Haaland: ¿Llegará al choque contra Real Madrid?

Suscríbete a nuestros canales

El Manchester City ha recibido un golpe inesperado que ha dejado a la afición contenida. Erling Haaland, el máximo artillero del conjunto citizens, se quedó fuera de la convocatoria para el duelo de este sábado ante el Leeds United en Elland Road, despertando todas las dudas sobre su estado físico de cara a la cita más importante de la temporada.

La noticia saltó apenas una hora antes del inicio del encuentro en Leeds. Ante la sorpresa de todos, el nombre del noruego no figuraba ni en el once inicial ni en el banquillo.

Sin embargo, fue el propio Pep Guardiola quien, en los micrófonos de la prensa internacional, trató de calmar las aguas. "Hace dos días, en los últimos momentos del entrenamiento, tuvo algunos problemas, una pequeña lesión. No es nada grave, pero no está listo para hoy", explicó el técnico catalán.

Cuenta atrás para el Bernabéu

A pesar de las palabras tranquilizadoras del ex Barcelona, el "timing" no podría ser peor. Faltan apenas 11 días para que el Manchester City visite el Santiago Bernabéu en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Con el Real Madrid buscando alcanzar su mejor versión, la posible baja de Erling Haaland sería un hándicap masivo para el equipo de Manchester.

La planificación del City ahora se centra en una recuperación exprés para que el delantero pueda estar, al menos, en el compromiso previo de Premier League ante el Nottingham Forest este miércoles.

¿Quiénes podrían suplir su ausencia?

Haaland llega a este tramo de la temporada con 29 goles en todas las competiciones. Su baja obligó a Guardiola a mover piezas ante el Leeds, dando entrada a figuras como Omar Marmoush, Antoine Semenyo y Rayan Cherki para cubrir la cuota goleadora.

Los próximos días serán cruciales. El cuerpo médico inglés trabajará a contrarreloj para asegurar que el "Cyborg" esté en el avión rumbo a Madrid, en lo que muchos consideran la "final anticipada" del fútbol europeo.