FC Barcelona detrás de este mediapunta alemán para 2026-27

Suscríbete a nuestros canales

FC Barcelona no pierde de vista el mercado de agentes libres para reforzar su plantilla a futuro. Hay una fuerte información de un interés en uno de los jugadores más importantes de la Bundesliga. Termina contrato este verano y podría llegar gratis para la siguiente temporada a LaLiga.

Según la información que se conoce en medios alemanes el club catalán sigue de cerca a Julian Brandt. El talentoso mediocampista alemán finaliza su vínculo con el Borussia Dortmund en junio de 2026. Y tomando en cuenta su polivalencia y su edad está en los planes de Hansi flick.

La directiva blaugrana ve en el alemán una pieza clave para la zona de creación sin coste de traspaso. Brandt a sus 29 años, posee un valor de mercado cercano a los 20 millones de euros. Con la más que probable salida de Marcus Rashford, el alemán tendría su lugar asegurado.

El seguimiento al jugador ofensivo responde a la estrategia de incorporar experiencia europea a coste cero. El club busca adelantarse a otros gigantes del fútbol que también han mostrado interés en el jugador. Arsenal, Tottenham, Aston Villa y Newcastle han mostrado un fuerte interés.

¿Cómo encaja Julian Brandt en el once del FC Barcelona?

El sistema de Hansi Flick se beneficiaría enormemente de la polivalencia de Julian Brandt en la mediapunta. El alemán destaca por su capacidad para filtrar pases y ocupar espacios entre líneas. Su llegada aportaría una dosis extra de creatividad y gol al mediocampo.

La experiencia de Brandt en Bundesliga garantiza una adaptación rápida al estilo vertical del técnico azulgrana. A sus 29 años, el jugador del Borussia Dortmund aportaría el equilibrio necesario entre juventud y veteranía. Su perfil complementaría el dinamismo de los atacantes actuales.

Calendario del FC Barcelona en marzo