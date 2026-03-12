Los Ángeles Lakers temen perder a esta estrella en la agencia libre

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que subraya la dirección estratégica de la franquicia para el futuro post-LeBron, Los Ángeles Lakers han filtrado un mensaje de absoluta confianza respecto a la continuidad de uno de sus pilares fundamentales.

Según fuentes cercanas a la organización, la gerencia encabezada por Rob Pelinka “no tiene ningún temor” de perder al escolta Austin Reaves en la próxima agencia libre, preparándose para asegurar su permanencia con una oferta sin precedentes para un jugador no drafteado.

Una apuesta de $240 millones por el futuro

La franquicia angelina está dispuesta a ejercer sus derechos para retener al jugador de 27 años mediante un contrato máximo que podría alcanzar los $240 millones por 5 temporadas. Esta cifra, que promedia los $48 millones anuales, consolidaría a Reaves no solo como una estrella del equipo, sino como uno de los escoltas mejor pagados de toda la NBA.

Se espera que Reaves decline su opción de jugador de $14.9 millones para la temporada 2026-27 con el fin de entrar en el mercado como agente libre sin restricciones, un movimiento técnico que permitirá a los Lakers poner sobre la mesa el contrato de larga duración que ambas partes desean.

La pieza clave junto a Luka Dončić

La seguridad de los Lakers nace de la excelente integración de Reaves en el nuevo esquema del equipo. Tras el histórico movimiento que trajo a Luka Dončić a Los Ángeles, Reaves ha florecido como el complemento ideal, promediando máximos de carrera en puntos (23.7), rebotes (4.8) y asistencias (5.5) durante la presente campaña.

"La química entre Austin y Luka es el eje sobre el cual queremos construir la próxima década de éxito en los Lakers", señalan informes internos. "Él ha demostrado ser un jugador de calibre All-Star que entiende el peso de la camiseta púrpura y oro".

Neutralizando la competencia: El interés de Utah y otros mercados

Aunque equipos como los Utah Jazz han identificado a Reaves como su objetivo principal para la agencia libre, la capacidad de los Lakers para ofrecer un quinto año y una suma total superior a cualquier otra oferta del mercado actúa como un escudo protector.

La organización confía plenamente en la lealtad del jugador, quien ha expresado en repetidas ocasiones su deseo de retirarse como Laker.