Aspecto de Kate Middleton alarma al público tras su batalla contra el cáncer

La salud de la princesa de Gales, Kate Middleton, vuelve a ser motivo de preocupación internacional por una posible recaída, no por signos clínicos, sino por su dramática pérdida de peso.

Recientes apariciones públicas han encendido las alarmas tras revelarse que la royal, de complexión delgada por naturaleza, luce ahora visiblemente demacrada y frágil, tan delgada que algunos la han comparado con su hija Charlotte.

Kate Middleton no estaría en un buen momento

Según fuentes vinculadas al portal RadarOnline, su peso rondaría los 40 kilogramos, una medida sorprendente para alguien de su estatura y constitución. “Se ve enfermiza y no tiene apetito”, apuntó una fuente cercana al Palacio.

Este deterioro físico lleva a preguntarse si los efectos secundarios del cáncer y la quimioterapia concluidos en septiembre de 2024 siguen manifestándose más allá de lo esperado.

Fuentes médicas consultadas también expresan alarma. El doctor Gabe Mirkin advirtió que, un peso tan bajo podría socavar la respuesta inmunológica y dificultar una recuperación plena del tratamiento oncológico, especialmente cuando la pérdida incluye masa grasa, muscular y ósea.

Esto ocurre en un periodo en el que Kate ya había anunciado su remisión del cáncer en enero de 2025 y ha reducido progresivamente sus compromisos públicos para enfocarse en su recuperación.

Remisión del cáncer

En una visita sorpresa al Royal Marsden Hospital el 14 de enero de 2025, la futura reina británica anunció que su cáncer se encuentra en remisión. En este sentido, agradeció al personal médico que la atendió durante el último año y expresó que ahora se siente “aliviada” y enfocada en su recuperación.

Reconoció que, adaptarse a una nueva normalidad toma tiempo, pero se mostró optimista al afirmar que “hay mucho por lo que esperar” en el año siguiente.