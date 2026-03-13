Joven venezolana revela relación con el pelotero Fernando Tatís Jr.

Suscríbete a nuestros canales

Durante el encuentro entre Venezuela y República Dominicana en el Clásico Mundial de Beisbol, una joven venezolana reveló ser la novia del grandes ligas Fernando Tatís Jr.

En una entrevista para el medio Faia Sport, la periodista Bárbara Plaza entrevistó a una muchacha que vestía con toda la instrumentaría de Dominicana, sin embargo, al hablar su acento criollo la delató y aclaró ser venezolana.

Aunque su nombre no fue revelado, la simpática joven admitió tener el corazón divido entre su patria, y la de su novio dominicano, quien resultó ser el jardinero derecho del equipo caribeño.

“Debo de confesar algo es que yo soy venezolana, estoy infiltrada aquí, pero es que mi novio juega para Dominicana entonces tengo que apoyar”, comentó la chica, por lo que la entrevistadora cuestión quién era el afortunado. Sin medias tintas exhibió la camiseta de la selección de Tatis Jr.

Novia orgullosa por Tatis Jr.

La morena expresó estar “orgullosa y feliz” por su presencia en el evento deportivo para animar a su pareja. Además, reiteró su apoyo a República Dominicana en el partido que definía las posiciones en la tabla del Clásico Mundial.

“Hoy mi corazón está dividido, pero que quede claro que le voy a Dominicana porque él me dijo ‘sino te mando de regreso a Venezuela’”, comentó entre risas.

Fernando Tatís Jr. el novio de todas

Fernando Tatís Jr. es uno de esos peloteros que roba le suspiro a las mujeres seguidoras del beisbol, su apuesto físico y encantadora sonrisa ha conquisto los corazones de muchas, por lo que se ha llevado varios piropos en redes sociales.

Para la venezolana esto pareciera no importarle y estar agradecida por el respaldo al beisbolista desde todas sus bases de fan, incluyendo, las femeninas.

Con un picante comentario, pero ácido para algunos despidió la entrevista resaltando que es ella quien se despierta todas las mañanas

“Créeme que no es fácil, ni yo sé cómo he hecho, pero yo soy la que se despierta con él todas las mañanas. Yo soy feliz y también que ellas puedan ver el talento, lo guapo que es él y que lo admiren de una manera bonita”, dijo para finalizar.

Las redes explotan

Tras la reveladora entrevista con la venezolana que asegura ser la novia de Tatís Jr., usuarios en redes sociales estallaron con comentarios de incredulidad, asegurando que estaba mintiendo, mientras otros arremetieron por divulgar dicha información sin aprobación del deportista.

“Ella debió callarse esa Boca hasta que él la presentara”, “Yo lo dudo. Esta es otra más de la fanática soñadora” y “Me parece que cometió un error al decirlo públicamente, pienso”, fueron algunas de las opiniones.