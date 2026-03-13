Superman ha caído: Dwight Howard le pone fin a su carrera

Suscríbete a nuestros canales

Tras dos décadas de dominio físico en la pintura, Dwight Howard, uno de los pívots más determinantes de este siglo, anunció oficialmente su retiro de la NBA. A través de una emotiva carta abierta publicada en sus redes sociales, el ocho veces All-Star y campeón de la liga en 2020 puso fin a una carrera que lo llevará, sin duda, al Salón de la Fama.

Howard, conocido mundialmente como "Superman", utilizó sus plataformas para reflexionar sobre un viaje que comenzó en 2004, cuando saltó directamente desde la secundaria como la primera selección del Draft hacia los Orlando Magic.

Un legado de dominio defensivo

La carrera de Howard se define por una superioridad física que pocos han igualado. Durante su estancia en Orlando, se convirtió en el único jugador en la historia de la NBA en ganar el premio al Mejor Defensor del Año (DPOY) en tres temporadas consecutivas (2009-2011). Bajo su liderazgo, los Magic alcanzaron las Finales de la NBA en 2009, dejando en el camino a los favoritos Cavaliers de LeBron James.

A lo largo de sus 18 temporadas en la liga, Howard vistió las camisetas de los Lakers, Rockets, Hawks, Hornets, Wizards y 76ers. Su momento de mayor redención llegó en la "Burbuja" de Orlando en 2020, donde cumplió su sueño de ganar un anillo de campeón con Los Angeles Lakers, aceptando un rol secundario pero vital en la defensa y los rebotes.

Un "Gracias, baloncesto", carta de Howard

En su misiva, Howard no solo agradeció a los equipos y entrenadores, sino también a los críticos que, según él, lo ayudaron a forjar un carácter resiliente.

Pero ahora me quito la capa y me retiro del baloncesto para dedicarme a mi familia y contribuir a las comunidades de todo el mundo. Sé que algunos pensarán que ya pensé que se había "retirado", pero no fue así... ¡el baloncesto me retiró a mí! ¡Aún tenía mucho más que dar!

El capítulo final fuera de la NBA

Tras su salida de la NBA, Howard tuvo una última etapa mediática y exitosa en la liga de Taiwán con los Taoyuan Leopards, donde fue recibido como un ídolo de masas y demostró que su amor por el juego seguía intacto hasta sus últimos días como profesional.

Títulos en su carrera

1 Título de la NBA (2020).

3 veces Mejor Defensor del Año (Récord compartido).

8 participaciones en el All-Star Game .

5 veces en el Mejor Quinteto de la NBA .

Medalla de Oro Olímpica (Pekín 2008)

Récords en la NBA