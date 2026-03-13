Cristopher Sánchez y su plan ante Corea del Sur: "La mentalidad es salir a competir"

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador zurdo de los Phillies de Filadelfia, Cristopher Sánchez, se reporta listo para uno de los compromisos más tácticos del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Este jueves, el dominicano aseguró que subirá a la lomita frente a Corea del Sur con una determinación inquebrantable, enfocado en la ejecución fina que ha caracterizado su ascenso en las Grandes Ligas.

Sánchez explicó que su éxito dependerá de mantener la serenidad, independientemente de la presión que genere el escenario internacional. “La mentalidad es salir a competir y dar lo mejor de mí. Mantener la calma en la lomita y ejecutar los pitcheos siempre ha sido parte de mi juego”, expresó con seguridad el abridor quisqueyano.

El desafío de lo desconocido

A diferencia de los enfrentamientos habituales en MLB, el conjunto surcoreano representa un enigma para muchos lanzadores occidentales debido a su estilo de juego fundamentado en el contacto y la velocidad. Sánchez reconoció que el análisis previo será vital ante un rival con el que no tiene historial.

“Es un equipo que muchas veces no conocemos bien. Yo no me he enfrentado mucho a ellos, pero eso tiene sus pros y sus contras”, señaló el zurdo. Para Sánchez, la falta de familiaridad también juega a su favor, ya que su cambio de velocidad y el movimiento de su sinker podrían tomar por sorpresa a los bateadores asiáticos.

Química y respaldo en el dugout

Más allá de lo táctico, el lanzador destacó la atmósfera que se vive dentro de la delegación dominicana. Para un abridor, saber que cuenta con el apoyo de una ofensiva explosiva y un cuadro interior sólido es fundamental para su confianza.

“Ahora estoy más unido al equipo. Hay más confianza, más armonía y eso es muy importante. Los muchachos siempre me respaldan”, afirmó. Sánchez recordó la intensidad de su primera salida en un escenario de esta magnitud, asegurando que la hermandad del grupo fue lo que le permitió recuperar el enfoque en los momentos de tensión.

Salud y potencia en el brazo

El estado físico de Sánchez es otra noticia positiva para el mánager dominicano. Tras una exigente preparación, el zurdo confirmó que se siente en plenitud de condiciones para atacar la zona de strike desde el primer episodio.

“La velocidad está ahí y la salud también, gracias a Dios. Tenemos un buen plan para el juego de mañana”, concluyó el serpentinero, quien será una pieza clave para las aspiraciones de la República Dominicana de avanzar con paso firme en el torneo.