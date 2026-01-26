¡Histórico! Andy Borregales se convierte en el primer venezolano en clasificar al Super Bowl

Suscríbete a nuestros canales

En una final de conferencia marcada por una torrencial tormenta de nieve, el conjunto de New England Patriots obtuvo su anhelado pase al Super Bowl y Andy Borregales, se convirtió en el primer venezolano en llegar a la máxima cita de la NFL, entrando en los libros de la historia entre los criollos que han jugado fútbol americano.

Los Patriots terminaron superando 10 por 7 a los Denver Broncos, en un desafío de mucha intensidad defensiva y en el cual, los pateadores tuvieron algunos desaciertos, motivado a las malas condiciones climáticas. Sin embargo, Borregales anotó el más importante.

Resumen:

En el primer cuarto, el equipo de Denver tomó la delantera con siete puntos, pero esas fueron las únicas unidades que anotaron en todo el compromiso, debido a que los defensores de New England no permitieron más libertades.

Tras hacer el ajuste defensivo, en el siguiente periodo Drake Maye anotó el único touch down de su equipo en la jornada y el criollo Andy Borregales completó el punto extra con una efectiva patada.

Andy Borregales marcó diferencia:

La igualdad se mantuvo, hasta el tercer cuarto, cuando apareció nuevamente Borregales, para redimirse de un error previo con un gol de campo de 23 yardas, que terminó siendo la diferencia definitiva, a favor de su organización y les dio el título de la AFC.

¿Cuándo será el Super Bowl?

El domingo, 8 de febrero, se llevará a cabo el Super Bowl. No obstante, este será un evento extraordinario, motivado a que, además del venezolano Borregales, hay otros dos latinoamericanos en el equipo de Patriots.

Lo que quiere decir que esta será la primera ocasión en la que un jugador criollo disputará un Super Bowl y también tres latinoamericanos, sumando al colombiano Christian González y el panameño Jaylinn Hawkins.

El rival de New England se definirá en el choque entre Seahawks ante Rams, el cual se está efectuando en esta desarrollando en este momento.