NFL: ¿Es Drake Maye un candidato real al MVP en 2025?

Drake Maye no es solo una de las promesas más importantes del futuro de New England Patriots. El mariscal de campo de 23 años está mostrando que es una realidad en la NFL. De hecho, gracias a su desempeño es un fuerte candidato al premio MVP de la temporada 2025.

Maye está desarrollando una campaña sensacional con números impresionantes. Sin embargo, lo más importante es que ha cambiado la narrativa de los Patriots; sólidos en defensa, un ataque que explota por aire y tierra y tienen capacidad para adaptarse a cualquier rival para ganar.

Su actuación en la victoria de New England 28-23 contra Tampa Bay Buccaneers dejó en evidencia que no es solo una promesa. Es una realidad y está entre los candidatos más fuertes para ganar el premio MVP de la NFL. Cuenta con el talento, el ritmo de juego y los jugadores para tener un año top.

¿Puede Drake Maye ganar el MVP 2025 en la NFL?

La realidad es que sí, Drake Maye puede ganar el MVP de 2025. Aún necesita mantener la regularidad por el resto de la temporada, pero lo que ha mostrado es un síntoma de que está trabajando fuerte para lograra los resultados que toda la organización espera de él durante este año.

New England Patriots tiene 7 victorias seguidas, con Maye superando las 200 yardas en cada juego y múltiples partidos de dos o más Touchdown. Con eso en mente, su ratio TD-INT y su porcentaje de pases completos, lo ubican entre el top 5 de QB en la liga.

Maye ha sostenido al equipo con precisión en momentos importantes. Solo tiene a Stefon Diggs como máxima figura ofensiva, pero no le lanza balones en un gran porcentaje. De hecho, el gran impacto que ha tenido el joven QB en el equipo, es que ha usado a todo su equipo ofensivo.

Números de Drake Maye con New England Patriots en 2025

Drake Maye está en un fantástico estado de forma durante la temporada 2025 de la NFL. Ha sido la pieza más importante de New England Patriots en este comienzo 7-2, son líderes de su división y están ganándose poco a poco un lugar en la postemporada.

Números de Maye en 2025:

- 10 juegos, 205-286 intentos de pases, 71.7% de acierto, 2555 yardas, 19 TD, 6.6%TD, 5 intercepciones, 1.7% INT, 116 primero y diez, 113.9 Rate, 72.9 Rate de QB, 35 capturas, 66 acarreos, 283 yardas, 2 TD, 6 perdidas