NFL: New England Patriots cambia su narrativa de la temporada 2025

New England Patriots alcanzó la primera victoria importante en la era Mike Vrabel contra un rival que no deja dudas. Los Pats vencieron 23-20 a Buffalo Bills en un juego donde la defensa visitante acribilló a su rival. De hecho, con el triunfo cambiaron la narrativa de la temporada 2025.

Patriots venció en el escenario más simbólico de la NFL: Sunday Night Football con todo en contra y con máxima presión. El equipo respondió con defensa física, conexión Maye-Diggs y un drive ganador que respiró jerarquía. Vrabel lo llamó su primera "Signature win". El mensaje fue claro: "No estoy sorprendido".

La victoria fue presentada como punto de quiebre. Dos triunfos seguidos por primera vez desde 2022, récord ganador tras cinco semanas por primera vez desde 2019 y una defensa que ganó el margen de pérdidas 3-1. El aire ya no es de reconstrucción: es de identidad en construcción y confianza interna.

La química que llena de optimismo a New England Patriots

La conexión entre Drake Maye y Stefon Diggs empieza a respirar jerarquía en New England Patriots. En Buffalo, Maye completó 22 de 30 pases para 273 yardas, incluyendo 13 de 14 tras el descanso. Diggs atrapó 10 balones para 146 yardas, validando una química especial.

El drive final fue el espejo emocional de esa conexión: precisión, confianza y ejecución. Stefon no solo fue receptor principal, fue válvula emocional del equipo. La química con Drake empieza a llenar de optimismo a New England, que por primera vez en años respira identidad.

Números de la victoria de New England Patriots

El jugador del encuentro sin duda alguna fue Stefon Diggs, pese a no completar un pase de touchdowns; si fue determinante para que la ofensiva fluyera de la mejor forma posible. Por otra parte, la mención especial es para Drake Maye que se vio sólido en cada drive.

Números de Patriots vs Bills: