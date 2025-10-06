NFL: Venezolano Borregales brilla con los Patriots y derriba a los Buffallo Bills (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de la semana 5 de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) cerró de gran manera para el deporte venezolano. Luego de que el criollo Andrés Borregales fuera quien guiara el triunfo de los New England Patriots sobre los Buffalo Bills por marcador de 23-20.

Borregales tuvo una oportunidad de oro la noche de este domingo 5 de octubre. Cuando parecía que este partido se iba a tiempo extra, el venezolano logró terminar la ultima posesión de balón de siete jugadas que tuvieron los Patriots al conectar un gol de campo de 52 yardas para darle el triunfo a los New England y quitarle el invicto a los Bills, única franquicia que marcha con récord perfecto en la temporada 2025.

Números de Borragales

El criollo tuvo una noche perfecta con tres goles de campo y 11 puntos marcados. La anotación de hoy es la segunda más larga de su carrera en la NFL, ya que en su segundo partido marcó uno de 53 yardas. Recordemos que su mejor marca personal es de 56 yrd. que hizo cuando jugaba en la NCAA la temporada pasada para los Hurricanes de la Universidad de Miami (Florida).

En lo que va de la temporada, Borregales jugó en cuatro de los cinco partidos de su equipo, ha marcado siete de ocho intentos de goles de campo (efectividad de 87%) y ha anotado 33 puntos para los Patriots.

Con el triunfo, los New England llegan a marca de tres triunfos y dos derrotas y se ubican segundos en la división Este de la Conferencia Americana (AFC), que es liderada por Buffalo que ahora quedó con récord de 4-1.

El próximo partido del equipo del venezolano será nuevamente de visita frente a los New Orleans Saint el domingo 12 de octubre a la 1:00 pm. Mientras que los Bills visitarán a los Atlanta Falcons el lunes 13 de octubre a las 7:15 pm.





