NFL: Andrés Borregales continúa mostrando un gran nivel con los Patriots (+Detalles)

El pateador venezolano Andrés Borregales sigue dejando una grata impresión en la NFL a pesar de las dificultades que atraviesa su equipo. En la Semana 3 de la temporada 2025, Borregales finalizó el partido con dos puntos extra anotados sin fallos, mostrando una vez más su gran capacidad y precisión desde la posición de kicker.

Borregales mantiene su nivel en la Semana 3

El novato que milita con los New England Patriots continúa demostrando que puede ser una pieza clave para su equipo. Este domingo, en el enfrentamiento contra los Pittsburgh Steelers, Borregales sumó los dos intentos de punto extra que tuvo a su disposición, manteniendo así una actuación impecable desde el arranque de la temporada. Su desempeño fue una de las pocas luces en el partido, ya que los Patriots terminaron cayendo 21-14 ante un equipo liderado por el veterano Aaron Rodgers, quien tuvo una destacada actuación guiando a los Steelers a la victoria.

Borregales, seleccionado en la sexta ronda del draft 2025, se ha convertido en un referente en equipos especiales para los Patriots, manteniendo la confianza del cuerpo técnico a pesar de la presión de jugar en una franquicia con historia y expectativas altas. Su precisión y calma bajo presión son aspectos que han resaltado analistas y aficionados desde la pretemporada, convirtiéndolo en una de las promesas venezolanas dentro de la NFL.

Situación complicada para los Patriots

Aunque Borregales brilla individualmente, la realidad para los Patriots es menos alentadora. Tras tres semanas de competencia, el equipo arrastra un récord negativo de dos derrotas y solo un triunfo. Su única victoria fue contra los Miami Dolphins en la Semana 2 con marcador de 33-27, un partido donde el venezolano también tuvo una actuación destacada.

La derrota ante los Steelers dejó en evidencia algunos problemas ofensivos y de manejo de errores que han costado caro. Aún así, la disciplina y ejecución del kicker Borregales es una constante alentadora para los fanáticos neoyorquinos y para la afición venezolana que sigue su evolución con orgullo.

Con este desempeño sólido, Borregales sigue construyendo su camino en la NFL como un kicker confiable y efectivo, mientras que los Patriots trabajan para levantar su nivel y lograr mejores resultados en la temporada. El talento venezolano promete mantenerse como una buena noticia en medio de los retos que enfrenta la histórica franquicia de Nueva Inglaterra.