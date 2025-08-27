NFL: ¿Que posición ocupa el venezolano que jugará con los Patriots?

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 de la NFL está bastante cerca de comenzar, y en esta ocasión contaremos con una noticia bastante atractiva para nuestro país: un venezolano formará parte del roster de uno de los 32 equipos que hacen vida en la Liga.

Andrés Borregales, nacido en Caracas, fue drafteado por los New England Patriots en la sexta ronda del Draft de este año 2025, y luego de destacar en la pretemporada, hizo méritos suficientes como para ganarse un lugar en el roster de 53 jugadores que iniciarán la temporada con el equipo.

Sin duda, es una noticia más que interesante para los aficionados al Fútbol Americano en Venezuela, a quienes seguramente les surgirá una importante duda: ¿Qué posición juega Andrés Borregales?

¿Cuál es la posición de Andrés Borregales?

El venezolano Andrés Borregales destacó durante su pasantía por el Fútbol Americano Colegial como el pateador titular de los Miami Hurricanes, equipo con el que tuvo un 2024 sobresaliente, al lograr 18 goles de campo en 19 intentos, lo que le valió para que los Patriots se fijaran en él durante el último Draft de la NFL.

Durante la pretemporada, Borregales compitió por el puesto de pateador de los Patriots con el ya experimentado John Parker Romo, pero al final, la juventud y el potencial del criollo fue mejor valorada por el equipo, por lo que tendremos a un venezolano como titular en el equipo más ganador del presente siglo.